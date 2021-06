Virtus Entella, Superbi detta l'obiettivo: "Non faremo la C tanto per farla. Puntiamo a vincere"

Non ci è mai piaciuto fare la C tanto per farla". Il direttore sportivo della Virtus Entella Matteo Superbi è molto chiaro riguardo i piani per la prossima stagione in terza serie della squadra ligure: "Per il percorso che abbiamo fatto in questi anni e i contratti che abbiamo in essere, ci ritroviamo ad avere una rosa competitiva e l'idea sarà di cercare di fare bene, provare a vincere il campionato senza fare follie assurde.- continua Superbi al Secolo XIX - Vogliamo costruire una squadra competitiva da subito, anche se vincere i campionati non è mai facile. Dobbiamo cancellare l'immagine brutta che abbiamo dato in questo campionato, starà a noi farlo con il giusto atteggiamento".