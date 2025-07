Ufficiale Vis Pesaro e Pucciarelli avanti insieme: arriva il rinnovo biennale per il centrocampista

Dopo 101 presenze e nove reti in tre stagioni per il centrocampista offensivo Manuel Pucciarelli, classe '91, l'avventura con la maglia della Vis Pesaro proseguirà per almeno altre due stagioni. Il club marchigiano ha infatti annunciato il rinnovo del calciatore che si avvia dunque a chiudere la propria carriera con la maglia biancorossa:

La Vis Pesaro 1898 è felice di annunciare il rinnovo contrattuale di Manuel Pucciarelli fino al 30 giugno 2027.

Questo prolungamento è una dichiarazione d’amore reciproco, l’accertamento di un legame che ha affondato le radici nella storia recente fino a fiorire in un rapporto solido e profondo.

Manuel è un esempio per tutti, un professionista esemplare, un uomo che ha scelto Pesaro non solo come tappa della sua carriera, ma come casa. Impossibile non tornare con la memoria a quel 19 maggio 2024, quando, al minuto 95, con il cuore in gola e lo stadio col fiato sospeso, ha trovato il gol che ci ha regalato la salvezza in Serie C. Un attimo che resterà per sempre scolpito nella storia biancorossa. Quel gol, quella corsa sotto la Curva, le lacrime, l’abbraccio di una città intera: da lì siamo rinati insieme. Oggi, con questo rinnovo, mettiamo le basi per continuare a sognare altri momenti così: pieni di emozioni, intensi, meravigliosamente belli.

Ancora insieme, fino alla fine.