Ufficiale Vis Pesaro, rinforzo in difesa: dal Pisa arriva in prestito il giovane Francesco Coppola

La Vis Pesaro 1898 comunica di aver raggiunto un accordo con il Pisa Sporting Club 1909 per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Coppola.



Il classe 2005 è un difensore solido e caparbio, in grado di garantire la compattezza della linea difensiva grazie a temperamento e doti tecniche. Dà il suo apporto alla sua squadra sia in fase di spinta che in quella di interdizione grazie a una buona gestione della palla.

Coppola inizia la propria carriera calcistica vestendo entrambe le maglie delle due squadre del capoluogo piemontese, Torino e Juventus. Con i bianconeri partecipa al campionato Under 17, passando poi a metà stagione al Pisa. Nel 2023 esordisce con la formazione Primavera, ma è nella stagione 2023/2024 che trova continuità e prestazioni accumulando 26 presenze e 3 gol. Alla Vis Pesaro ritrova Vukovic, portiere con cui ha condiviso campo e soddisfazioni come la qualificazione ai playoff di categoria con il Pisa.