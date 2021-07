Aglianese, non sarà Serie C. Il pres: "Niente riammissione: non abbiamo lo stadio agibile"

"Resto all’Aglianese, la prossima stagione saremo ancora in serie D": così, come riferisce pistoiasport.com, il presidente dell'Aglianese Gabriele Giusti.

Che ha di fatto chiuso il discorso riammissione in Serie C: "Purtroppo non possiamo fare domanda di ammissione in C perché di tutti i parametri che devono essere rispettati veniamo tagliati fuori dall’unico nel quale non possiamo intervenire: la nostra situazione finanziaria è in linea con le richieste, inoltre eravamo disposti a far fronte al versamento a fondo perduto necessario. Tuttavia, non avendo a disposizione uno stadio agibile per la C non possiamo presentare domanda di ripescaggio. Sfortunatamente, nessun tipo di deroga è concessa a chi non viene promosso direttamente. Siamo dispiaciuti ma non ci sono soluzioni".

Spazzate via anche le voci che lo volevano vicino alla Pistoiese: "Nei giorni scorsi sono stato contattato dal sindaco Tomasi, il quale mi ha manifestato la possibilità di entrare in società in qualità di presidente. Come più volte ho detto anche a Orazio e Marco Ferrari con i quali, mi preme di sottolineare, ho un ottimo rapporto, la mia volontà al momento non è quella di prendere la Pistoiese. Quello che mi riserverà il futuro non lo so, di sicuro per il prossimo anno mio percorso sportivo continuerà ad Agliana. Ringrazio tutti per gli apprezzamenti ricevuti e la fiducia dimostrata nella mia persona, mi ha fatto molto piacere ma ma al momento non è una scelta che posso fare. Adesso chiudiamo questo capitolo e da lunedì inizieremo a pianificare la prossima stagione dell’Aglianese".