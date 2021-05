La Nazione: Prato, fine di un'epoca? Dopo 42 anni i Toccafondi possono cedere il club

Come riferisce l'edizione on line del quotidiano La Nazione potrebbe essere una giornata epocale per il Prato, attualmente in Serie D (e all'ottavo posto del Girone D): dopo 42 anni di gestione, infatti, la famiglia Toccafondi sarebbe pronta a cedere il club.

A far capire le intenzioni del club, la società subentrante, la romana Commini Group di Stefano Commini, che si occupa di gestione di dati aziendali ma è attiva in svariati settori (servizi aeroportuali, energia rinnovabile, team sportivi, interessi logistico/turistici e comunicazione).

Alle 14:00 una conferenza stampa, che chiarirà sicuramente il tutto.