Il punto sul campionato di Serie D: il Trento prova l'allungo, pari in Taranto-Picerno

Torna l'appuntamento con il "Punto sulla Serie D", attraverso il quale analizziamo tutti i risultati maturati nel campionato di quarta serie con un occhio di riguardo, in particolare, su quelle squadre che il prossimo anno potrebbero ritagliarsi un ruolo da protagoniste in Serie C.

GIRONE A

Servono due reti al Gozzano per archiviare la pratica Vado e confermarsi in testa alla classifica: sono sei i punti di vantaggio su Castellanzese e Bra, i primi hanno vinto 2-3 in trasferta sul campo del Fossano mentre i secondi hanno ceduto per 2-0 con la Caronnese, ora al quarto posto solitario.

Classifica: Gozzano 46, Castellanzese 40, Bra 40, Caronnese 37, Sanremese 36

GIRONE B

Il 3-0 sul Calvina consente alla Casatese di portarsi al primo posto della graduatoria, anche grazie al contemporaneo stop del Seregno in casa della matricola Scanzorosciate. Il Brusaporto vince 3-2 contro il Franciacorta restando a distanza ravvicinata rispetto agli uomini di Franzini, termina 0-0 lo scontro al vertice tra NibbionOggiono e Crema.

Classifica: Casatese 36, Seregno 35, Brusaporto 33, Crema 30, NibbionOggiono 28

GIRONE C

E' partita la "missione allungo" del Trento, ancora a segno (1-2 con il Delta Porto Tolle) ed ora a +5 dalla seconda classificata, la Manzanese, che non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 con il Caldiero Terme. L'Union Clodiense pone fine al momento positivo del Chions e si porta a -1 dal secondo posto, ancora una sconfitta per il Mestre che si allontana sempre più dalla parte alta.

Classifica: Trento* 43, Manzanese* 38, Union Clodiense* 37, Belluno* 35, Mestre 33

GIRONE D

Prosegue la marcia della capolista Aglianese (1-0 sulla Marignanese), ben contenuta comunque dal Fiorenzuola che ha schiantato il Prato con un pesante 4-1. Stop per il Pro Livorno (0-0 in casa della Sammaurese), il Lentigione ringrazia e con il successo sul Ghivizzano si porta a -1 dal podio: tre delle prime cinque classificate hanno ancora una partita da recuperare.

Classifica: Aglianese* 40, Fiorenzuola* 35, Pro Livorno 33, Lentigione* 32, Prato 29

GIRONE E

Risultati più che sorprendenti nel Girone E: il Grassina, ultima della classe, ferma sul pari la capolista Trastevere; finisce 0-0 il match tra Cannara e Montevarchi, con entrambe le formazioni che sprecano dunque la possibilità di avvicinarsi alla vetta. Perde il Trestina, battuto 2-1 dal Montespaccato; ko anche il Tiferno Lerchi con la Pianese, unica squadra in Top-10 ad aver conquistato i tre punti in un weekend stregato per le "grandi".

Classifica: Trastevere* 35, Cannara 31, Trestina 31, Montevarchi* 30, Tiferno Lerchi 29

GIRONE F

Archiviato lo scivolone con il Tolentino, è tornato a ruggire il Campobasso, a cui è bastato un gol per avere la meglio sull'Aprilia e confermarsi al primo posto del Girone F. Weekend di stop per il San Nicolò Notaresco, avvicinato da Cynthialbalonga e Castelfidardo che non hanno steccato i rispettivi impegni.

Classifica: Campobasso** 36, Castelnuovo Vomano 34, San Nicolò Notaresco** 32, Cynthialbalonga 28, Castelfidardo* 28

GIRONE G

Il Latina gioca a tennis con il Gladiator (0-6) e scavalca la Vis Artena, fermata sull'1-1 dalla matricola Nola (prossima avversaria del Latina). Nessun gol nello scontro d'alta classifica tra Monterosi e Savoia, ko Carbonia e Muravera. La situazione, in questo raggruppamento, è ancora piuttosto complicata da decifrare vista la disparità di partite giocate tra le varie compagini.

Classifica: Latina** 34, Vis Artena** 32, Monterosi**** 31, Savoia* 28, Carbonia 27

GIRONE H

Impattano sull'1-1 Taranto e Picerno, con i padroni di casa che irrompono così tra le prime cinque del Girone H bloccando la corsa della capolista. Il Casarano perde una ghiotta opportunità per portarsi da solo al comando (battuto 2-0 dal Real Aversa), manca la vittoria anche la Fidelis Andria (1-1 interno con il Bitonto). Seconda vittoria di fila per il Nardò, unica squadra in Top-5 ad aver disputato tutte le 18 partite previste dal calendario (3-1 sul Sorrento).

Classifica: Picerno* 29, Casarano** 29, Fidelis Andria* 29, Taranto*** 28, Nardò 28

GIRONE I

Si allunga l'imbattibilità dell'ACR Messina (0-0 interno con la Cittanovese), riparte forte l'FC Messina che si sbarazza del San Luca (0-1): inatteso ko dell'Acireale con il Rende, terzultimo in classifica. Prosegue il buon momento di forma del Licata, che si sbarazza del Marina di Ragusa (3-0) centrando la terza vittoria consecutiva.

Classifica: ACR Messina 34, FC Messina** 31, Gelbison* 30, Acireale* 29, Licata* 28