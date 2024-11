Ufficiale Incredibile a Piacenza, risolto il contratto di Bentivoglio dopo una sola giornata

Giornata incredibile quella che si è vissuta oggi a Piacenza. Dopo l'esonero di Carmine Parlato, il club biancorosso ha ufficializzato l'arrivo, come nuovo tecnico, di Simone Bentivoglio, che ha diretto l'allenamento questo pomeriggio, scatenando l'ira dei tifosi piacentini che non hanno gradito questo nuovo volto in panchina, e, attraverso una nota ufficiale diramata sui profili social, lo zoccolo duro della tifoseria ha fatto sapere che diserterà lo stadio fino a quando sarà in carica il mister.

"La Curva Nord Piacenza comunica che se il Sig. Bentivoglio condurrà l'allenamento odierno non seguirà la squadra né in casa né in trasferta fino ad avvenuto esonero! Gervasoni basta e avanza!

È una TOTALE mancanza di RISPETTO verso tutta la città e i suoi tifosi!".

Nella tarda serata di oggi, dopo la levata di scudi della tifoseria biancorossa, non solo della Curva, il cambio di direzione: Bentivoglio e il club rescindono subito consensualmente l'accordo, al suo posto a questo punto torna Stefano Rossini esonerato a inizio ottobre (al suo posto arrivò Parlato, a sua volta esonerato stamane).

Il comunicato ufficiale del club

Il Piacenza Calcio comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto del tecnico Simone Bentivoglio.

La conduzione tecnica della prima squadra è affidata al Sig. Stefano Rossini.