Ufficiale Nuova Sondrio-Amelia, avanti insieme anche per il prossimo campionato di Serie D

vedi letture

Ne avevamo parlato nei giorni scorsi, le possibilità di andare avanti insieme c'erano, e ora arriva la conferma: mister Marco Amelia prosegue l'avventura con il Nuova Sondrio. A renderlo noto, la stessa società, con il comunicato che di seguito riportiamo integralmente:

"Marco Amelia guiderà la squadra biancazzurra nel campionato di serie D anche la prossima stagione. Il campione del mondo 2006 e il club del capoluogo presieduto da Michele Rigamonti hanno raggiunto un accordo per proseguire insieme il cammino iniziato a metà dicembre dello scorso anno e culminato con una splendida quanto meritata salvezza in un girone dove le corazzate erano davvero numerose.

L’ufficialità dell’annuncio è arrivata questa mattina nella suggestiva cornice del Grand Hotel della Posta di Sondrio, dove il presidente del club e il direttore sportivo Christian Salvadori hanno incontrato la stampa insieme all’allenatore".

A a tal proposito, ecco le parole del presidente Michele Rigamonti: "È un momento importante e sono molto felice e orgoglioso di essere qui oggi per suggellare questo momento . Con mister Marco Amelia e con il direttore sportivo ci siamo trovati ieri sera e abbiamo definito l’accordo per la prossima stagione. È una grande soddisfazione confermare Marco, perché è una bellissima persona, un grande uomo e un grande mister. Non sono tanti anni che sono nel mondo del calcio, però Marco per la persona che è, per i livelli a cui ha giocato, ha rappresentato un punto di forza e un motivo di orgoglio per il nostro club. Non so quante squadre abbiano proseguito negli allenamenti anche al termine della stagione per costruire quella successiva. Questo rappresenta un dato che rende ancora più merito al lavoro del direttore sportivo e del mister. Grazie anche agli sponsor, a tutti gli amici, ai mezzi di informazione, che per tutta la stagione hanno seguito i nostri risultati”.

Seguono le parole del tecnico: "La sensazione che prevale in questo momento è di soddisfazione, perché abbiamo fatto un lavoro eccezionale e siamo in linea per l’obiettivo della crescita con le cose fatte bene, per dare valore all’ambiente, far crescere la mentalità di tutti e per costruire qualcosa di bello. La stagione è passata attraverso le difficoltà, ma si è conclusa con soddisfazione, in un club che in tre anni è cresciuto velocemente con stagioni eccezionali, con una gestione oculata senza voli pindarici, dando valore alle risorse che si hanno. Siamo in linea su tutto".