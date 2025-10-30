TMW
Ragusa, rinforzo a centrocampo: in arrivo Carlo Martorelli
Un rinforzo per il centrocampo del Ragusa. In arrivo Carlo Martorelli, cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina. Classe 99, ex tra le altre del Lecco che ha centrato la promozione, Martorelli torna in pista da svincolato. E così nelle prossime ore firmerà con il Ragusa, per rinforzare il centrocampo e dare manforte alla squadra. Il Ragusa si rinforza, Carlo Martorelli è in arrivo...
