Ufficiale Si chiude l'avventura di Tedino all'Union Clodiense. Il mister è stato esonerato con il vice

Lo scorso anno la retrocessione dopo una sola stagione in Serie C, quest'anno un campionato di Serie D che non decolla, perché l'Union Clodiense è al momento all'undicesimo posto della graduatoria del Girone C, che vede in vetta l'ambizioso Treviso: il posto di classifica vale un solo +2 dalla zona playout, e la situazione si fa quindi pericolante, tanto da aver fatto optare il club per l'esonero di mister Bruno Tedino e del suo vice Carlo Marchetto, che chiudono così la loro avventura a Chioggia.

A rendere noto il tutto, la stessa società, mediante la nota che di seguito riportiamo integralmente:

"L’Union Clodiense comunica di aver deciso di interrompere, in data odierna, il rapporto di collaborazione con Mister Bruno Tedino e il suo vice Carlo Marchetto.

Arrivato a Chioggia nel Gennaio 2025, Mister Tedino ha assunto la guida della squadra in un momento delicato, impegnandosi con serietà e professionalità nel tentativo di raggiungere la salvezza e, successivamente, nel nuovo campionato, nel percorso di ricostruzione del gruppo.

La Società desidera ringraziare sinceramente Bruno Tedino e Carlo Marchetto per il lavoro svolto, la serietà dimostrata e l’attaccamento ai colori dell’Union Clodiense, augurando ad entrambi le migliori fortune umane e professionali per il prosieguo della carriera.

Nei prossimi giorni verranno comunicate le decisioni relative alla guida tecnica della Prima Squadra".