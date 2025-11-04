Union Clodiense, Boscolo Bielo spiega l’esonero di Tedino: “Serviva una scossa"

Ivano Boscolo Bielo, presidente dell’Union Clodiense, società retrocessa in Serie D dopo un solo anno in Lega Pro, ha motivato, attraverso le colonne de Il Gazzettino la decisione di esonerare Bruno Tedino:

"Purtroppo la situazione di classifica ci vede, dopo 10 partite, ad aver conquistato solo 12 punti: la decisione arriva non per colpe specifiche del mister ma è una nostra scelta messa in atto per tentare di capire se si può verificare una scossa. In sostanza paga il mister non avendo sicuramente tutte le colpe, Tedino è una persona a noi cara perchè in ogni sua decisione ed azione ha sempre pensato prima alla società che a se stesso ed è per questo motivo che ha il nostro ringraziamento: purtroppo però nel calcio succede così e a pagare sono sempre gli allenatori. Al momento ci vogliamo prendere del tempo e non abbiamo nessun accordo con un altro allenatore, chiaro che il nostro intento è quello di trovare la figura che ci possa permettere di terminare bene questa stagione e di cominciare a programmare e costruire il gruppo per la prossima: nel 2026 si deve verificare tutto ciò che avevamo deciso per questo campionato, per quello che volevamo vivere positivamente in questo momento.

Con Tedino mi sono trovato veramente bene: è una persona che ha qualche cosa in più rispetto a tanti altri allenatori conosciuti nel tempo. Abbiamo dato la scossa e già da oggi la squadra si allenerà con lo staff che dal punto di vista tecnico sarà coordinato da Michael Pagan; non è da escludere che domenica in panchina ci possa essere un duo formato da Pagan e da un esponente tecnico del settore giovanile, stiamo valutando anche questa ipotesi ma vogliamo fare veramente tutto con calma".