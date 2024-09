Ufficiale Siena, dal Campobasso arriva Fort. E con lui anche Soumahoro. La nota dei toscani

Doppio innesto per il Siena in vista del campionato di Serie D. Il club bianconero ha infatti annunciato l'arrivo dal Campobasso del difensore centrale Fort, mentre dal Branca arriva l'esterno offensivo Soumahoro. Queste le due note della società toscana:

"Siena F.C. è lieta di comunicare l’acquisizione temporanea delle prestazioni sportive del calciatore Federico Fort. Nato a Imola il 20/07/2002, Federico è un difensore dotato di grande carisma e personalità, caratteristiche che gli consentono di trasmettere sicurezza all’intero reparto arretrato. Il neo difensore bianconero arriva a Siena in prestito dopo le esperienze in Lega Pro con l’Imolese, la Fermana e Campobasso.

Siena F.C. è lieta di comunicare l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Hamed Soumahoro. Nato in Costa d’Avorio il 27/10/2005, Hamed è un esterno offensivo dotato di grande velocità e capacità di dribbling, rendendolo così un giocatore imprevedibile e di difficile lettura per le difese avversarie. Dopo essere cresciuto tra le fila dell’Atletico Gubbio, nel 2022 Soumahoro passa al Branca, totalizzando con la formazione umbra 30 presenze con tre goal all’attivo in due stagioni".