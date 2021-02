tmw Riparte dalla D l'ex Ternana Repossi: domani è atteso a Varese

Ripartirà dalla Serie D l'ex Ternana Andrea Repossi: come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il classe '96 è vicino alla firma con l'ambizioso Varese, dove è atteso nella giornata di domani.

Un ritorno in terra lombarda per l'esterno offensivo, che proprio a Varese aveva militato, sempre in D, nella stagione 2017-2018, quella che gli permise poi di approdare alle Fere in Serie B. Allora fu il lancio nel calcio dei grandi, adesso la nuova occasione per rientrare poi quanto prima nel professionismo.