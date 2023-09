ufficiale Barletta, una coppia da A! Dopo Schelotto arriva anche Marilungo

Non solo Ezequiel Schelotto. Il Barletta, formazione del Girone H di Serie D, mette a segno un altro colpo di lusso per la categoria: a far coppia con El Galgo nel reparto avanzato biancorosso, sarà infatti Guido Marilungo, reduce dall'esperienza in Serie C con la Recanatese ma con alle spalle tante stagioni in Serie A con Atalanta ed Empoli, oltre che campionati in Serie B con Lecce, Cesena, Lanciano e Spezia. L'esperto classe '89 ha già firmato con il club, ed è già a disposizione della squadra.

Questa la nota ufficiale:

"Asd Barletta 1922 è lieta di annunciare di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Guido Marilungo.

Attaccante marchigiano che vanta una lunga carriera nel calcio professionistico, dove ha vestito numerose maglie di club di serie A tra cui Lecce e Atalanta, ha calcato campi di serie B e serie C.

Marilungo che ha sposato con entusiasmo il progetto Barletta e va a rinforzare il reparto avanzato, garantendo esperienza e personalità.

Il giocatore sarà da subito a disposizione di mister Ginestra".