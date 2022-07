ufficiale Carpi, che colpo in attacco! Tesserato Stanco: "Mi hanno voluto senza mezze misure"

Gran colpo in attacco per il Carpi, che si assicura Francesco Stanco, reduce da una stagione divisa tra Alessandria e Imolese, e per la prima volta in Serie D: il classe '87, infatti, ha sempre militato in club tra Serie B e C.

Ecco il comunicato:

"La Società Athletic Carpi è lieta di comunicare ai propri tifosi, agli sponsor e agli organi di stampa, di aver positivamente concluso le trattative per assicurarsi le prestazioni sportive dell’attaccante classe ’87 Francesco Stanco.

Centravanti esperto e strutturato fisicamente, con una lunga carriera alle spalle fra Serie B e Serie C, Stanco è reduce da un biennio contraddistinto dalla promozione in Serie B con la maglia dell’Alessandria.

Seguono poi le parole del calciatore: "E’ stata una trattativa lampo, conclusa con un convinto “Sì”. Sono davvero felice perché ho visto la forte volontà di avermi senza mezze misure: questo ha fatto tutta la differenza possibile tanto nella mia scelta quanto nei tempi per stringerci la mano. Ho qualche anno alle spalle di esperienza che mi permette di lasciar parlare il campo anzichè lanciarmi in inutili proclami, ma una cosa è certa: sono prontissimo e molto motivato per dare tutto me stesso a Carpi".