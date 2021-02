Felipe riparte dalla Manzanese in Serie D: "È l'inizio di un nuovo percorso di vita"

Felipe Dal Belo riparte dalla Serie D e lo fa con la maglia della Manzanese. L'ex difensore di Udinese, SPAL e Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa per presentarsi prima dell'inizio di questa nuova avventura: "In questi mesi ho conosciuto ragazzi che si impegnano al massimo, senza grilli per la testa. Dobbiamo continuare a pensare partita dopo partita e vedere chi fa più punti. Devo recuperare da un piccolo problemino che ho avuto e quando sarò al meglio darò il mio contributo alla causa. Mercoledì contro la Virtus Bolzano non penso di esserci. Aspettavo una chiamata dall'Udinese? Ho avuto contatti con altre squadre ma parlando con la famiglia la scelta è stata facile di rimanere qui in regione. Inizio anche un percorso nuovo di vita".