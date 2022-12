ufficiale Ribaltone in casa Seravezza Pozzi. Esonerato mister Vangioni

Ribaltone in casa Seravezza Pozzi, nonostante il successo interno con la Sangiovannese in occasione del match della 15^ giornata di Serie D: il club ha infatti esonerato mister Walter Vangioni.

Ecco la nota:

"L' Asd Seravezza Pozzi Calcio comunica di aver sollevato Mister Walter Vangioni dall'incarico di allenatore della Prima Squadra. Una decisione che si è resa inevitabile nonostante il forte legame affettivo che si è creato con la Società e con tutto l'ambiente Seravezza. Il Presidente Lorenzo Vannucci e la dirigenza tutta desiderano esprimere la massima gratitudine a Walter per i traguardi raggiunti negli anni e per l'impegno e la professionalità mostrati in questi mesi.

A Walter i migliori auguri per il proseguo della carriera".