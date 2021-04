...con Crescenzo Cecere

vedi letture

“Video e consulenze degli agenti: così il mercato dell’estate. Bruno Alves? Il Parma ha fatto altre scelte, ma può restare in Italia. Nagy può tornare. Agoumé penalizzato. E Dionigi...”

“Sarà ancora un mercato diverso rispetto alle altre annate, ci sarà ricerca dei calciatori tramite i video e la consulenza di noi agenti. E i budget saranno ancora limitati”. Così a Tuttomercatoweb l’operatore di mercato Crescenzo Cecere agente tra gli altri di Bruno Alves del Parma.

Il nome più chiacchierato è Kvaratskhelia. Piace alle big di A.

“Nei campionati esteri ci sono tanti giovani bravi che stanno giocando. Ma non si può far fede soltanto a quello che si vede nei video. Bisogna comunque stare attenti. E poi la concorrenza è tanta. Parliamo comunque di un buonissimo giocatore che sembra conteso da tante squadre”.

Nagy tornerà in Italia?

“Sta disputando un ottimo campionato in Inghilterra. È stato già in Italia e può tornare nel nostro campionato. È un ragazzo stimato”.

Bruno Alves lascerà il Parma a giugno?

“Non ci sono novità sul discorso legato al rinnovo, la società farà delle scelte diverse. Ci sono già delle richieste, ha ancora voglia e forza di giocare”.

Può restare in Italia?

“Ha anche qualcosa in Italia. In questi mesi valuteremo la scelta migliore. È un grande campione”.

Agoumé?

“È uno dei profili più importanti d’Europa relativamente alla sua annata. In questo momento è nelle retrovie tra le scelte del mister che è bravo ma le sue ultime decisioni hanno penalizzato il ragazzo. I giovani in Italia fanno fatica a giocare. E quando ci rapportiamo all’estero notiamo che sempre meno giovani vogliono venire in Italia perché qui siamo restii a farli giocare e si danno più responsabilità ai grandi. Da qui in avanti profili come Agoumé sarà difficile vederli in Italia”.

Rinnoverà con l’Inter?

“Stiamo parlando con l’agente e siamo in attesa dell’Inter e dei risvolti societari”.

Puscas può tornare?

“Ha un contratto importante con il Reading, è in forma e anche in Nazionale ha fatto delle buone partite. Vedremo”.

Volpe?

“Ha fatto ottime prestazioni e poi si è trovato in un momento di difficoltà della Cremoense. Oggi è chiuso da Carnesecchi, vedremo con la società a fine campionato”.

Chi si aspetta protagonista sul mercato?

“L’Inter una volta chiariti gli aspetti societari farà delle operazioni mirate. Così come la Juventus, oppure il Milan che cercherà di proseguire il progetto di rinascita”.

Ci sono tanti calciatori di livello in scadenza.

“L’emergenza Covid ha portato le società a tralasciare gli aspetti legati ai rinnovi. Le dirigenze faranno delle mosse importanti per proseguire con i rispettivi calciatori”.

Dionigi e il Brescia: pentito della scelta visto come è finita?

“La scelta di andare a Brescia è stata ottima. Il problema è che è arrivato in una fase con tante partite ravvicinate. Poi il mercato, i malumori di Sabelli e Torregrossa che volevano andare via hanno fatto il resto. Si è trovato in una situazione di marasma generale. Ha avuto un buon impatto, poi è arrivata qualche sconfitta. I risultati non sono stati dalla sua parte, così il presidente ha deciso di cambiare nonostante il rinnovo. Vorrebbe un progetto dall’inizio”.