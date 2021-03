...con Sergio Pellissier

“Inter consapevole della propria forza. Credevo nel Milan, ma i nerazzurri non perdono più. Juve, serve tempo. Serie B, Venezia rivelazione. Ma tutto può cambiare”

“L’Inter ha preso consapevolezza della propria forza: è lanciata verso lo Scudetto”. Così a Tuttomercatoweb l’ex attaccante del Chievo Verona, Sergio Pellissier.

Lo Scudetto sarà nerazzurro?

“Credevo molto nel Milan. Ma la rosa ha qualcosa in meno dell’Inter che ha una marea di giocatori in più. Tra coppa e campionato diventa difficile. E l’Inter non perde più”.

Ibra a Sanremo: come la vede?

“In Italia cerchiamo sempre la polemica, qualcosa per distruggere ciò che è stato creato. Nessuno ad inizio campionato avrebbe potuto pensare che il Milan fosse secondo e si giocasse il primo posto. Ibra a Sanremo non è un problema”.

La Juve non è quella di una volta...

“Dalla Juve ti aspetti sempre qualcosa in più. Quest’anno però hanno cambiato tanto, c’è un allenatore emergente, nuovo. La società ha voluta ripartire. Non si può avere tutto e subito. Ci vuole tempo”.

Stasera i bianconeri sfidano la Lazio.

“Sono due squadre che fanno tanti gol. La Juve rispetto a prima ne prende tanti. La Lazio ha dimostrato di aver fatto molto bene, poi ha avuto un calo”.

Serie B: rivelazione Venezia.

“Sembrava che alcuni squadroni dovessero demolire il campionato, penso a SPAL e Lecce. Il Venezia è la sorpresa. È il bello della Serie B. Niente di scontato, tante squadre che non stanno facendo benissimo magari iniziano a fare una serie di risultati positivi e tutto cambia”.

Quasi quarant’anni e non sentirli: con l’infortunio di Lezzerini il Venezia si è aggrappato alle parate di Pomini.

“L’età non conta. Conta ciò che si da in campo e fuori. Questo viene prima di tutto. Far giocare i giovani non deve essere un obbligo”.