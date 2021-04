16 aprile 1961, troppi spettatori in Juventus-Inter: la partita viene sospesa

vedi letture

Il 16 aprile 1961 va in scena Juventus-Inter. I nerazzurri di Helenio Herrera, si presentano a Torino a quattro lunghezze di distanza dai bianconeri primi in classifica. L'attesa è tale che il pubblico torinese accorre in massa al Comunale. Un numero ben più alto rispetto alla capienza dell'impianto, arrivando a occupare anche le zone limitrofe del terreno di gioco. L'arbitro, nonostante le condizioni precarie, decide inizialmente di far giocare salvo poi sospendere al 31'. Il primo responso della Lega è quello dello 0-2 a tavolino in favore dell'Inter. Ma il 3 giugno, quasi a fine campionato, viene accettato il ricorso della Juventus e si decide così per la ripetizione del match il 10 giugno, a campionato finito, con la Juve già campione d'Italia. L'Inter per protesta deciderà di mandare in campo la squadra Primavera. Per la cronaca la partita finì 9-1 per la Juventus.