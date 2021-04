28 aprile 1923, viene inaugurato il mitico stadio Wembley

Il 28 aprile 1923 viene inaugurato dal Re George V, l'impianto di Wembley. L'impianto che diventerà simbolo non solo del Regno Unito ma di tutto il calcio mondiale, ospita come prima partita la finale di FA Cup che vede impegnate Bolton e West Ham, che farà registrare l'affluenza record di 126.047 spettatori. Questo è il dato ufficiale, perché si stima che all'interno dell'impianto fossero addirittura 300mila. E infatti il pubblico traboccava dagli spalti, al punto di ritrovarsi ai bordi del campo. L'impianto fu costruito in 300 giorni per un costo complessivo di 750mila sterline. Il completamento dell'opera avvenne giusto quattro giorni prima della partita. Sarà la prima di una lunga lista di finali di competizioni inglesi che l'impianto ospiterà, oltre a quella del Mondiale del 1966, degli Europei del 1966 e di Coppa dei Campioni in quattro occasioni. Stadio della Nazionale inglese, ha ospitato anche grandi eventi non sportivi, con i concerti dei migliori cantanti al mondo: storico il Live Aid del 1985. Lo stadio è stato chiuso nel 2000 per essere poi demolito nel 2003 per far spazio al nuovo Wembley, inaugurato nel 2007.