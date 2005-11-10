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Gilberto Mora, l'Iniesta del Messico. Troppo facile scommettere su di lui, almeno 40 milioni

Andrea Losapio
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Andrea Losapio
Oggi alle 05:00Accadde Oggi...
14.10.2026 05:00Accadde Oggi...
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C'è chi lo ha già paragonato ai grandi centrocampisti di sempre. In particolare Andrés Iniesta, per il ruolo e le caratteristiche tecniche esaltanti che può mostrare. Ma Gilberto Mora ha portato il Messico fino agli ottavi contro l'Inghilterra, essendo il più giovane della competizione. Stregando Città del Messico, l'Azteca, non uno stadio qualunque. È partito titolare contro l'Ecuador, ha bissato contro la nazionale di Harry Kane. In uno stadio che poteva diventare, nuovamente, straordinario. È un giocatore di livello straordinario che potrà presto arrivare in Europa, finora rimasto nelle idee solamente perché minorenne.

Tutti su di lui

Non ci sarebbe neanche bisogno di dirlo, ma i grandi club hanno già drizzato le orecchie su di lui. C'è la fila, per lui che gioca nel Tijuana: Bayern Monaco, Chelsea, Real Madrid e anche il Manchester United. Tutti pensano sia un assoluto predestinato per la sua maturità. Ora possono anche acquistarlo perché (finalmente) maggiorenne. Ed è finito anche nella pubblicità con Lionel Messi: obiettivo per tutti, con l'Arsenal che sta provando ad anticipare tutti.

L'idea di chiunque è di acquistarlo prima degli altri: non una strategia complicatissima. Anche se oramai i buoi sono scappati dalla stalla, perché la valutazione è alle stelle. Oltre 40 milioni di euro per acquistarlo. Oggi Gilberto Mora compie 18 anni.

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