Giovane Santana do Nascimento è passato, in pochissimo, dall'essere un discreto prospetto a colpo di mercato. Per poi fare un passaggio all'indietro praticamente identico, visto che nell'ultimo anno di Napoli non ha fatto granché bene. Zero gol, un solo assist in questa stagione. Sarebbe lecito aspettarsi qualcosa di più.

Formula creativa

Nello scorso gennaio Giovane è stato acquistato dai partenopei per due milioni di euro. Più diciotto di bonus che sono già stati versati agli scaligeri. Un buon modo per evitare il blocco del mercato che affliggeva il club di De Laurentiis, tra i più virtuosi ma comunque vessato dall'impossibilità di spendere soldi.

Le sue parole

"Prima di venire in Italia sapevo che avrei trovato tantissimi calciatori forti. Per me non è un problema, ma una cosa positiva, perché mi aiuta e mi dà la voglia di migliorare, di aiutare i compagni e di aiutare anche me stesso. La difficoltà che ho trovato è stata il ritmo, l'intensità. In Brasile è diverso. Anche lì c'è intensità, ma è un altro tipo di calcio. È soprattutto questo aspetto, insieme alla componente fisica, che ho dovuto affrontare. Mi piace giocare a destra, però per me quello che importa è giocare. Se il mister vuole che giochi a sinistra o come seconda punta, gioco. Voglio aiutare i miei compagni". Oggi Giovane compie 23 anni.