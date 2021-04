Cabrini su Pirlo: "Alla Juve non ti aspettano. La permanenza è legata ai risultati"

Antonio Cabrini, storico ex della Juventus ha parlato alla Gazzetta dello Sport rispondendo a una domanda su Pirlo: "Penso che sia un ottimo tecnico. Non ha esperienza ma era un allenatore già in campo. Il problema è che la Juve non aspetta nessuno, tutti in bianconero dipendono dai risultati. Se vincerà la Coppa Italia e centrerà la Champions, non sarebbe un primo anno buttato". Poi parlando di Ronaldo: "Un giocatore che segna 30 gol a stagione per me rimane sempre".