Cagliari, ancora allenamento personalizzato per Sottil e Tramoni

Il Cagliari è tornato ad allenarsi quest'oggi: i giocatori che hanno totalizzato un maggior minutaggio nel match di ieri sera hanno svolto oggi un lavoro defaticante in palestra. Per gli altri il programma di allenamento ha previsto un’attivazione, accompagnata da delle esercitazioni dedicate al possesso palla su campo ridotto. La seduta è proseguita con una partita giocata contro la Primavera, in chiusura lavoro atletico. Personalizzato per Riccardo Sottil e Matteo Tramoni. Domani, martedì 16, nuovo allenamento fissato al pomeriggio