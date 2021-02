Condò: "Lotta Scudetto ormai circoscritta a Inter e Juventus, ma una fetta la riservo al Milan"

vedi letture

Intervenuto negli studi di Sky Sport, il giornalista Paolo Condò ha analizzato così la lotta Scudetto in Serie A, affermando di vedere la lotta al vertice ormai circoscritta a Inter e Juventus senza la possibilità di inserimento di altre duellanti: "La corsa per lo Scudetto, al momento, la vedo riservata all’Inter e alla Juve. Una piccola fetta la riservo al Milan, per correttezza per quello che ha fatto vedere nel 2020. Anche se le favorite sono due".