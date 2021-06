Di Chiara duro: "Fiorentina, serve chiarezza: Italiano è una scelta opposta a Gattuso"

"La Fiorentina dovrebbe fare chiarezza sui programmi e in base a quelli scegliere l'allenatore con cui andare avanti. Ora c'è troppa confusione". A dirlo a Firenzeviola.it è l'ex terzino viola Alberto Di Chiara che sul caos allenatore spiega: "Dall'esterno è difficile dare un giudizio su quanto è accaduto con Gattuso visto che non ci sono state dichiarazioni in merito. Al di là del fatto che il calcio non deve essere monopolizzato e che dunque se fosse stato questo il motivo della rottura il comportamento della Fiorentina sarebbe giusto e condivisibile ma se poi ci sono stati accordi rispettati non lo sappiamo. Il discorso ormai è chiuso e vediamo come andrà con Italiano".

È una scelta che la convince? "Siamo passati da due brutte stagioni e c'è bisogno di un rinnovamento di prospettiva e di progetto. Perciò più che dalla mancanza di un allenatore il 26 giugno, vorrei capire che progetto c'è dietro. Perché la scelta di Italiano mi sembra in contrapposizione con quella di Gattuso che era un allenatore già importante. Ma il punto è un altro. Anche Berlusconi a suo tempo al Milan puntò su un allenatore di serie C come Sacchi ma gli comprò dei giocatori straordinari. Quindi non conta investire troppo su un allenatore quanto sui giocatori".