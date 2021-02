Genoa, affaticamento muscolare per Shomurodov. Più Scamacca di Pandev per affiancare Destro

Eldor Shomurodov è in forte dubbio per la gara di domenica contro il Napoli. L'attaccante del Genoa ha infatti riportato un affaticamento muscolare, come annunciato dal club rossoblù sul sito ufficiale e molto probabilmente non sarò a disposizione di Ballardini. Al suo posto scenderà in campo, accanto a Destro, uno tra Scamacca e Pandev, con il primo favorito.