Ibrahimovic manda in panchina Amadeus: "Sei stanco è meglio che ti riposi"

In occasione della presentazione di Max Gazzè il centravanti del Milan Zlatan Ibrahimovic scherza con il conduttore del Festival Amadeus e la co-conduttrice Matilda De Angelis. “Non lo vedi un po' stanco, non so se ce la fa nel secondo tempo”, esordisce lo svedese rivolto all’attrice. “Sì, in effetti è un po' stanco e ha davanti cinque serate” le risponde De Angelis. “Forse è meglio che lasci a noi e vai a riposarti, il mister ha chiamato il cambio”, riprende la parola Ibrahimovic mandando Amadeus dietro le quinte per poi presentare la canzone in gara.