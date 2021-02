Inter, saracinesca Handanovic: otto parate contro il Milan, non succedeva dal 2017

vedi letture

Saracinesca Samir Handanovic, che durante il derby ha tenuto a galla l'Inter in tre minuti di blackout dei suoi e di furia rossonera e sbarrato più volte la strada del Milan. Secondo quanto messo in evidenza da Opta, il capitano nerazzurro non effettuava almeno otto parate in una gara di Serie A dal dicembre 2017, in una gara contro la Juventus.