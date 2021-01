Inter-Vidal torna al gol in A dopo 2.087 giorni: l'ultimo nel 2015 contro la Samp

Il gol siglato da Arturo Vidal nel primo tempo di Inter-Juventus è il primo del cileno in questa Serie A, che torna a segnare nel nostro campionato 2.087 giorni dopo l’ultima volta. Il gol precedente, siglato ovviamente con la maglia bianconera, è datato 2 maggio 2015 contro la Sampdoria.

