L'affondo di Tim sul calcio in TV: fino al 28 luglio tutta la Serie A costa 20 euro al mese

vedi letture

Il calcio come veicolo per la banda larga. È la sfida di Tim, che ha investito centinaia di milioni sui diritti televisivi del pallone e ieri ha presentato la sua offerta. Quanto ci può costare vedere le partite del prossimo campionato? Fino al 28 luglio, sarà possibile sottoscrivere per i successivi 12 mesi un abbonamento al prezzo di 19,99 euro per il pacchetto base di TimVision, con Dazn e Mediaset Infinity, di conseguenza tutta la Serie A ma anche per esempio la Coppa Italia, vinta ieri dal Biscione. Dal 28 luglio, il prezzo per l’offerta salirà a 29,99 euro, mentre chi vorrà aggiungere Disney+ e Netflix potrà farlo a 34,99 euro durante il periodo di promo e 44,99 a partire dal 28 luglio.