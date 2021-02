live Coronavirus, l'Atletico perde Joao Felix: è positivo. PSG, perdite per oltre 200 milioni

11.44 - Atletico Madrid, Joao Felix è risultato positivo al Covid-19. E fra 20 giorni c'è il Chelsea - Brutte notizie in casa Atlético Madrid: il club ha reso noto in un comunicato ufficiale che Joao Felix è risultato positivo al Covid-19. L'attaccante è pertanto stato isolato nel rispetto delle raccomandazioni delle autorità sanitarie e del protocollo LaLiga. A rischio la partita di Champions contro il Chelsea, in programma al "Wanda Metropolitano" il 23 febbraio. Prima del ritorno della Champions i colchoneros saranno impegnati in quattro sfide, contro Celta, Granada e due volte contro il Levante.

09.14 - La crisi causata dal Covid-19 colpisce duro anche il PSG: perdite per oltre 200 milioni - La crisi economica causata dal Coronavirus sta causando numerose difficoltà in tutti i club di calcio del mondo, una situazione che di riflesso ha coinvolto le ultime due sessioni di mercato. Neanche un club ricco come il PSG è riuscito ad evitare gli effetti della pandemia: secondo quanto riportato da L'Equipe infatti, il club parigino nell'anno solare da poco iniziato, subirà una perdita di oltre 200 milioni di euro. Nonostante questo, il PSG prepara un ricco rinnovo di contratto per la stella Neymar.

MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO

23.44 - Napoli, tutti negativi i tamponi effettuati questo pomeriggio al gruppo squadra: la nota del club - "Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questo pomeriggio ai componenti del gruppo squadra". Lo annuncia il Napoli sul proprio sito ufficiale in vista della semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta di domani.

21.29 - Real Madrid, Zidane finalmente negativo al Covid-19: oggi è tornato ad allenare - Zinedine Zidane è tornato ad allenare questo pomeriggio. Il tecnico dei Blancos, che era stato costretto ad un lungo stop a causa del Covid-19, è tornato al suo posto 12 giorni dopo aver contratto il Coronavirus.

17.23 - Il bollettino di oggi: 9.660 nuovi positivi - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 244.429 tamponi e individuati 9.660 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 437.765, 9.824 in meno rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 499 persone affette da Coronavirus per un totale di 89.344 decessi dall'inizio dell'epidemia.

Attualmente positivi: 437.765 (-9.824)

Deceduti: 89.344 (+499)

Dimessi/Guariti: 2.043.499 (+18.976)

Ricoverati: 22.531 (+19) di cui in Terapia Intensiva: 2.214 (-38)

Tamponi: 33.053.574 (+244.429)

Totale casi: 2.570.608 (+9.660 +0,38%)

15.45 - Sileri: "Riaprire i ristoranti anche la sera, il prima possibile" - Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri su Rai2 ha sottolineato l'importanza di riaprire i ristoranti il prima possibile: "Con il progredire della vaccinazione devono riaprire i ristoranti anche la sera, occorre far tornare le persone progressivamente alle proprie attività e a una nuova normalità, pronti a fare un passo indietro se dovesse arrivare una variante aggressiva o una nuova recrudescenza del virus"

13.29 - Atalanta, Romero negativo - Via libera per il difensore dell'Atalanta, Cristian Romero, che potrà tornare in campo già dalla gara di domani in Coppa Italia contro il Napoli dopo essersi negativizzato dal Covid-19. Questo il comunicato del club: "Atalanta B.C. comunica che in data odierna, martedì 2 febbraio, il Laboratorio di analisi che aveva refertato il tampone di Cristian Romero il 29 gennaio, considerato l’esito negativo dei 3 test eseguiti fra sabato 30 gennaio e lunedì 1 febbraio, ha provveduto a rianalizzare il primo tampone riscontrando la negatività anche di questo. L’ATS di Bergamo ha pertanto preso atto della negatività del tampone effettuato da Romero il 29 gennaio".

13.11 - Real Madrid, Florentino Perez positivo - Il presidente del Real Madrid, Florentino Perez è risultato positivo al Covid-19. Ad annunciarlo è stato lo stesso club spagnolo con un comunicato, che spiega che il numero uno dei Blancos non presenta alcun sintomo.

11.30 - Covid re del mercato - "Covid re del calciomercato. I club di A uniti dai pagherò". Questo il titolo che Tuttosport in edicola stamani utilizza al suo interno. Nei giudizi nessuna arriva prima perché a dominare la scena è il virus che sta invadendo il mondo intero. L'Inter spese 27 milioni per Eriksen un anno fa che sarebbe potuto arrivare a 0, mentre adesso esclude gli investimenti. Il Parma ha potuto godere di Krause, ma i suoi incentivi per migliorare la squadra hanno destabilizzato. Bisognerà capire se la ripresa economica arriverà in tempo e se permetterà di onorare tutti i pagherò.

MARTEDÌ 2 FEBBRAIO

22.34 - Merkel: "Entro terzo trimestre vaccino per tutti in Germania" - La cancelliera Angela Merkel dopo il vertice con le case farmaceutiche dei vaccini anti-Covid ha parlato della situazione tedesca: "La previsione del governo tedesco è che entro la fine del terzo trimestre potremo offrire un vaccino a tutta la popolazione".

19.45 - Superata soglia di due milioni di dosi di vaccino in Italia - E' stata superata la soglia dei due milioni di dosi di vaccino somministrate in Italia. Secondo i dati del Commissario per l'emergenza Domenico Arcuri, ad oggi pomeriggio sono 2.003.543 gli italiani vaccinati con la prima dose, mentre sono 659.565 quelli che hanno avuto la doppia dose.

17.48 - Protezione Civile, il bollettino: 7.925 nuovi contagiati (-6.379 positivi rispetto a ieri). 329 morti in 24h - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 142.419 tamponi e individuati 7.925 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 447.589, 6.379 in meno rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 329 persone affette da Coronavirus per un totale di 88.845 decessi dall'inizio dell'epidemia.

Attualmente positivi: 447.589 (-6.379)

Deceduti: 88.845 (+329)

Dimessi/Guariti: 2.024.523 (+13.975)

Ricoverati: 22.512 (+201) di cui in Terapia Intensiva: 2.252 (+37)

Tamponi: 32.809.145 (+142.419)

Totale casi: 2.560.957 (+7.925, +0,31%)

15.39 - Marotta: "Il Covid ha cambiato il mondo del calcio. Dobbiamo rivedere i contratti dei giocatori" - Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato di come il Coronavirus ha cambiato il mondo del calcio: "La pandemia ha segnato una svolta nell’economia mondiale in generale. Abbiamo meno ricavi e quindi meno soldi. Dobbiamo rivedere i contratti dei giocatori, non ci saranno più trasferimenti cosi onerosi. Dovremo essere bravi a sviluppare i calciatori in casa. I privati non possono più ripianare le perdite ma lo spettacolo comunque non mancherà".

10.00 - Lombardia e Lazio in zona gialla - Da oggi, lunedì 1 febbraio, gran parte dell’Italia torna in zona gialla: solo Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano sono in zona arancione, mentre tutte le altre regioni sono in giallo.

LUNEDÌ 1 FEBBRAIO