Milan, il gol di Theo Hernandez con l'Atalanta è il più bello del 2021-22. Battuto Giroud

Un momento che simboleggia un intero percorso, una corsa che racchiude tutta la voglia di vincere di una squadra arrivata al traguardo più bello, un autentico gol Scudetto. Il più bel gol del Milan 2021-22 è la cavalcata solitaria e incontrastabile di Theo Hernández nell'ultima sfida casalinga dell'anno, quello del 2-0 contro l'Atalanta a San Siro.

Nella finale social, decisa dal voto dei tifosi rossoneri sui canali di AC Milan, il numero 19 rossonero ha avuto infatti la meglio sul connazionale Olivier Giroud e su un altro gol dal peso specifico incalcolabile: quello del definitivo 2-1 nel derby di febbraio contro l'Inter.

⚽ Goal of the season: Winner ⚽

There was only ever going to be one winner: congratulations, @TheoHernandez! 👏

Il coast-to-coast di Theo è il gol più bello della nostra stagione 👏 @emirates | #SempreMilan pic.twitter.com/YnBt02SvX6

— AC Milan (@acmilan) July 3, 2022