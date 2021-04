RBN - Cosa fare con Dybala? Lo Monaco: "Deleterio per la Juve metterlo in discussione"

"Up & Down" con Luca Cavallero. Ospiti: Pietro Lo Monaco (ex DS Palermo) e Antonio Razzi.

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di 'Up&Down', è intervenuto l'ex ds del Palermo Pietro Lo Monaco: "Al di là dei problemi che il ragazzo ha potuto avere dal punto di vista fisico e personale, Dybala è uno di quei giocatori che determinano e cambiano le sorti della partita. Secondo me giocatori come lui vanno sempre fatti giocare. È deleterio per lui e per la squadra tenerlo fuori e metterlo in discussione continuamente. Voglio pensare che alla Juventus abbia avuto poco spazio anche per la questione del contratto. Non so se andrà via a fine stagione, ci può stare un irrigidimento del calciatore che può andar via a zero. Il mancato rinnovo è mancanza di fiducia da parte del club che evidentemente non lo ritiene utile per i suoi obiettivi. È un peccato perché è un giocatore di classe pura e uno così andrebbe fatto giocare sempre".

Dybala ha avuto dei limiti caratteriali?



"La storia di Dybala è semplicissima, lui da ragazzino pur non avendo la morfologia fisica da attaccare centrale ha sempre giocato in quel ruolo. Poi è stato bravissimo Allegri che ha capito che in Italia doveva incolonnarlo con la punta centrale e così ha fatto benissimo. Con Ronaldo è chiaro che sta all'allenatore trovare una collocazione giusta per lui. Se hai un giocatore così non lo dai via. Sulla Juventus io ho un mio pensiero: come espressione di gioco è la più limitata degli ultimi 10-15 anni. Lo zoccolo duro deve essere di almeno 7-8 giocatori, adesso di fatto sono tutti nuovi tranne quei 3-4. È una squadra che ha difetti di impostazione, se non avesse Ronaldo secondo me avrebbe avuto problemi ancora più gravi. Se Dybala sta bene è un'arma importante per la Juventus, le permetterebbe di guardare ai turni di Champions con maggiore serenità".

Un pensiero sulla competitività della Serie A?



"Il campionato forse per la prima volta dopo 10 anni, forse anche in virtù dei problemi della Juve, ha dato modo ad altre squadre di contendersi il titolo. È un campionato sicuramente diverso rispetto agli ultimi che erano stati dominati dalla Juve. Sul calcio italiano in generale, i problemi li abbiamo".

