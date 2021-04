Tiribocchi: "Rafael Leao oggi non mi è piaciuto. Deve guardare la porta, non giocare di spalle"

L'ex attaccante Simone Tiribocchi, intervenuto a DAZN nel post partita di Milan-Genoa, ha parlato così della prestazione di Rafael Leao nel reparto avanzato rossonero: "Non mi è piaciuto perché ho tante aspettative su di lui. Ha fatto una partita onesta, è normale che ci si aspetti di più perché è in un ruolo delicato, un ruolo importante. Ha caratteristiche giuste per fare bene in questa squadra, ma ha bisogno di guardare la porta, non di giocare di spalle. Il Milan ha bisogno in quel ruolo di un giocatore che venga a giocare, che sappia fare le sponde. Si vede che Leao si muove, ma non riesce a essere servito nella maniera giusta”.