tmw radio Bucchioni: "Occhio all'Atalanta per la corsa Scudetto ma Inter ancora favorita"

vedi letture

A commentare il turno di campionato al Maracanà Show di TMW Radio è stato il giornalista Enzo Bucchioni.

Lotta per non retrocedere, ci sono nomi eccellenti:

"Mi sa che una tra Parma, Cagliari e Torino possono andare in B. Devono recuperare troppi punti ora".

Frenata del Milan, come valutarla?

"Il Milan ha subito la peggior sconfitta. Quella con la Juve è stata immeritata, ieri è stata una sconfitta su cui riflettere. Ci sono delle attenuanti: ci sono giocatori che sono imprescindibili. Il Milan non può prescindere da Calhanoglu, inoltre per affrontare l'Atalanta devi essere al meglio fisicamente. Occhio all'Atalanta per la corsa Scudetto. Ma in generale questo Milan è andato al di sopra delle sue possibilità. E il campionato, prima o poi, ti presenta il conto. Ora le alternative ci sono. C'è comunque tutto per ripartire".

Più Milan o Atalanta per lottare per il titolo?

"Per me l'Inter è la favorita, non ha le coppe e sarà un vantaggio. Per le altre invece ci saranno le coppe e in quel momento l'Inter potrà preparare serenamente le sue sfide. Altrimenti l'Atalanta è meravigliosa, ma non so se sono tutti pronti per un'impresa del genere. Se l'Atalanta va fuori dalla Champions, allora la equiparo all'Inter come forza".

Inter, quanto nervosismo nel post Udinese-Inter tra Conte e Maresca:

"Conte non mi meraviglia, è questo. Lui si ricorda tutto quello che gli accade contro. Fa più dispiacere vedere un arbitro che replica a un tecnico nervoso".