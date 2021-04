tmw radio Galderisi: "Juve, punterei su Donnarumma. Dybala, o ci credi o lo dai via"

vedi letture

Ospite del pomeriggio di TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e tecnico Giuseppe Galderisi. Ecco le sue parole:

Nazionale, tre vittorie nelle prime tre sfide per le qualificazioni Mondiali. Le trasmette fiducia?

"Le persone che stanno componendo lo staff di Mancini sono tutte persone che conosco bene. Sono persone vere, gente che ama il calcio e lavora sulla testa dei giocatori. La forza di questa squadra è il gruppo. Non è semplice cambiare dieci calciatori e avere lo stesso risultato. E' un gruppo che stupisce per l'intensità e l'amore che ci mette. Mi sembra una famiglia vera, si aiutano l'un l'altro, ci tengono a dare il massimo ed è la cosa fondamentale. Per battere le squadre grandi devi diventare forte e ci arrivi con un percorso".

Che consiglio dare a Immobile?

"Ha grande spirito, non si ferma mai e cerca sempre la posizione migliore. E' uno dei pochi attaccanti che riesce ad attaccare la profondità sullo stretto. La voglia di far gol e di fare la differenza ti porta a volte ad essere amareggiato anche dopo un gol, ma continuo a credere che attaccanti così non ne abbiamo. Deve stare sereno nel continuare a fare le cose per bene".

Manca un attaccante bravo sulle palle sporche?

"Sì, ma abbiamo tanti giocatori tra le linee e sugli esterni di grande qualità. Nell'uno contro uno siamo devastanti. Abbiamo giocatori tecnici che esaltano i tempi di gioco. Non si può avere tutto ma dobbiamo continuare a coltivare quanto di buono abbiamo".

Le piace Spinazzola?

"Mi piace tantissimo. Se ci mette un po' di continuità, ha potenzialità fisiche e tecniche devastanti".

Juventus, serviva chiarezza e onestà negli obiettivi?

"Non pensavano che l'andata andasse così. Sono rimasti sorpresi da questo andamento".

Che consiglio darebbe a Donnarumma?

"E' legatissimo al Milan, è uno dei portieri migliori al mondo ed è normale che ci sia interesse intorno a lui. Spero il Milan arrivi quarto per fargli un contratto adeguato. La Juventus ha bisogno di un grande portiere e se fossi in loro punterei su di lui. Io credo stia bene a Milano ma nel calcio può succedere di tutto".

E con Dybala che farebbe?

"Non è stato fortunato, ha avuto tanti problemi. O ci credi o cambi strada. Non puoi tenere fuori uno con quelle caratteristiche e qualità. Ha bisogno di motivazioni e di qualcuno che abbia fiducia in lui".