Nell'intervento di ieri a TMW Radio, l'ex calciatore e tecnico Bruno Giordano ha parlato, tra le altre, dell'addio tra Papu Gomez e l'Atalanta: "Si sono dette tante cose, ma credo che ci sia stata una frattura netta e profonda, altrimenti si sarebbe ricucito per il bene di tutti. Non credo che il problema fosse solo tattico. La sfida di Coppa con la Lazio? Facciamo ancora fatica a pensare all'Atalanta come a una big, ma lo è, soprattutto vedendo quanto le altre rispettino l'Atalanta. E' una realtà, anche a livello europeo. Vedendo i numeri, ha più chance l'Atalanta rispetto alla Lazio, soprattutto in campionato. Ma tutto è possibile, ma solo per un posto in Champions e non per lo Scudetto".