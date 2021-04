Wanda Nara: “Ai miei figli piace il Lecce. Coki mangia e dorme con la maglia giallorossa”

vedi letture

Una rivelazione inaspettata arriva dal profilo Instagram di Wanda Nara, moglie e procuratrice di Mauro Icardi, ma non riguarda l’attaccante del PSG, ma i suoi figli. In particolare Coki e Valentino (nati dalla relazione con Maxi Lopez) che inaspettatamente hanno una passione per il Lecce. In una delle stories di Nara infatti si vede Coki ritratto con la maglia del club salentino addosso, un’immagine che ha fatto scatenare i follower e a cui la procuratrice ha risposto così: “La nonna è andata a Lecce, i miei bambini amano le maglie da calcio e quella del Lecce mancava nella loro collezione, così lei gliel’ha comprata. - continua Nara - Piace a tutti e tre i bimbi. Coki ha ricevuto quella giallorossa e Valentino quella bianca. Coki mangia, dorme e ora fa tutto con quella maglia”.