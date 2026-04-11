4-1 all'Espanyol e +9 sul Real a 7 gare dal termine: il Barcellona vede il 29° titolo spagnolo
Allo Spotify Camp Nou, il Barcellona ha dominato il derby catalano contro l’Espanyol, chiudendo la gara già nel primo tempo con il 2-0 firmato Ferran Torres: lo spagnolo ha aperto le marcature al 9’ con un colpo di testa su assist di Lamine Yamal e ha raddoppiato al 25’ sempre servito dal giovane talento spagnolo. I blaugrana hanno controllato la gara nella ripresa, ma l’Espanyol è riuscito a riaprire la gara grazie a Lozano. Tuttavia, ancora la stella di Yamal ha trovato il modo di condurre i suoi al successo col gol del 3-1. Tocca poi a Rashford aumentare ancora il divario tra le due catalane con il quarto gol blaugrana. Tre punti preziosi per i catalani in vetta alla classifica, visto che l'ennesimo passo falso del Real li spedisce a +9 sul secondo posto. 29° titolo spagnolo ormai davvero vicinissimo.
La 31a giornata
Venerdì 10 aprile
Real Madrid - Girona 1-1
Sabato 11 aprile
Real Sociedad - Alaves 3-3
Elche - Valencia 1-0
Barcellona - Espanyol 4-1
Siviglia - Atletico Madrid
Domenica 12 aprile
Osasuna - Betis Siviglia
Maiorca - Rayo Vallecano
Celta Vigo - Oviedo
Athletic Bilbao - Villarreal
Lunedì 13 aprile
Levante - Getafe
CLASSIFICA
Barcellona 79
Real Madrid 70
Villarreal 58
Atl. Madrid 57
Betis 45
Celta Vigo 44
Real Sociedad 42
Getafe 41
Osasuna 38
Espanyol 38
Ath. Bilbao 38
Girona 38
Vallecano 35
Valencia 35
Alaves 33
Elche 32
Maiorca 31
Siviglia 31
Levante 26
Oviedo 24