4-1 all'Espanyol e +9 sul Real a 7 gare dal termine: il Barcellona vede il 29° titolo spagnolo

Allo Spotify Camp Nou, il Barcellona ha dominato il derby catalano contro l’Espanyol, chiudendo la gara già nel primo tempo con il 2-0 firmato Ferran Torres: lo spagnolo ha aperto le marcature al 9’ con un colpo di testa su assist di Lamine Yamal e ha raddoppiato al 25’ sempre servito dal giovane talento spagnolo. I blaugrana hanno controllato la gara nella ripresa, ma l’Espanyol è riuscito a riaprire la gara grazie a Lozano. Tuttavia, ancora la stella di Yamal ha trovato il modo di condurre i suoi al successo col gol del 3-1. Tocca poi a Rashford aumentare ancora il divario tra le due catalane con il quarto gol blaugrana. Tre punti preziosi per i catalani in vetta alla classifica, visto che l'ennesimo passo falso del Real li spedisce a +9 sul secondo posto. 29° titolo spagnolo ormai davvero vicinissimo.

La 31a giornata

Venerdì 10 aprile

Real Madrid - Girona 1-1

Sabato 11 aprile

Real Sociedad - Alaves 3-3

Elche - Valencia 1-0

Barcellona - Espanyol 4-1

Siviglia - Atletico Madrid

Domenica 12 aprile

Osasuna - Betis Siviglia

Maiorca - Rayo Vallecano

Celta Vigo - Oviedo

Athletic Bilbao - Villarreal

Lunedì 13 aprile

Levante - Getafe

CLASSIFICA

Barcellona 79

Real Madrid 70

Villarreal 58

Atl. Madrid 57

Betis 45

Celta Vigo 44

Real Sociedad 42

Getafe 41

Osasuna 38

Espanyol 38

Ath. Bilbao 38

Girona 38

Vallecano 35

Valencia 35

Alaves 33

Elche 32

Maiorca 31

Siviglia 31

Levante 26

Oviedo 24