A Bucarest 45' di noia assoluta: 0-0 tra Atletico e Chelsea, vince la paura di subire reti

Equilibrio e pochissime occasioni all'Arena Națională di Bucarest. Tuchel sceglie la difesa a tre: Hudson-Odoi e Marcos Alonso occupano le corsie esterne, Werner e Giroud giocano di punta. Simeone deve far fronte a tante assenze, soprattutto nel reparto arretrato: Marcos Llorente occupa la posizione di terzino destro, davanti a lui staziona Correa nel classico 4-4-2.

È un match molto bloccato, avaro di emozioni. Le squadre prestano attenzione soprattutto alla fase difensiva, così i due portieri non devono compiere interventi degni di nota. Le uniche occasioni arrivano con due incursioni sulle corsie laterali: da una parte ci prova Lemar, senza trovare la deviazione di Suarez a centro area; identico risultato all'altra parte, con un cross basso di Hudson-Odoi su cui Werner arriva leggermente in ritardo. Il Chelsea si lascia preferire per palleggio e personalità, mentre per i colchoneros l'imperativo è ritrovare la solidità smarrita nelle ultime uscite. Lo zero a zero al 45' è davvero inevitabile.