Accordo Bayern-Nagelsmann, quando il tecnico disse: "Monaco è casa mia, sarei più felice"

Aveva appena sconfitto il Bayern di Carlo Ancelotti per 2-0 con il suo Hoffenheim. Julian Nagelsmann, nel settembre del 2017, rilasciò un'intervista televisiva in cui affermò di essere di felice, ma di poterlo essere di più sulla panchina del Bayern: "Il Bayern è il club più importante. Poi io ho vissuto a Monaco per molti anni e vengo da Landsberg am Lech, non lontano dal capoluogo. Mia moglie e mio figlio si trasferiranno presto a Monaco, stiamo costruendo una casa lì. È la nostra patria. Tuttavia, anche se non mi sarà permesso di allenare il Bayern, andrò nella mia tomba come una persona felice. Sono contento della mia vita, ma il Bayern potrebbe rendermi un po' più felice. Ma non è vero che la mia felicità dipenda interamente da questo".