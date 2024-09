Ufficiale Adrian Grbic torna al Lucerna, ma per rimanere: siglato il contratto triennale

vedi letture

Terminato il prestito della scorsa seconda metà di stagione al Lucerna, Adrian Grbic ha deciso una volta per tutte di lasciare il Lorient per abbracciare il club svizzero. L'internazionale austriaco, infatti, si è trasferito a titolo definitivo al club di Super League. Per lui un contratto che lo legherà fino al 30 giugno 2027.

Il comunicato ufficiale. "Siamo lieti di dare il bentornato all'FC Luzern ad Adrian Grbic. L'attaccante 28enne ha firmato oggi un contratto fino al 30 giugno 2027.

Adrian Grbic ha già giocato per l'FC Luzern in prestito nella seconda metà della scorsa stagione, segnando quattro gol e fornendo due assist in 14 partite. Dopo il suo ritorno all'FC Lorient, l'internazionale austriaco ha completato la preparazione con il club di Ligue 1, ma è anche rimasto in contatto regolare con l'FC Luzern per esaminare la possibilità di un'ulteriore collaborazione.

Adrian Grbic inizierà ad allenarsi con la squadra la prossima settimana e indosserà la maglia numero 9 con effetto immediato", la chiosa dell'annuncio sul portale ufficiale del club svizzero.

Le parole del d.s. Remo Meyer. “Siamo molto contenti che il ritorno di Adrian sia andato a buon fine. Era un desiderio reciproco continuare la collaborazione e abbiamo lavorato intensamente su questa possibilità. Con lui abbiamo ulteriori opzioni in attacco e siamo convinti che possa dare seguito alle buone prestazioni della seconda parte della stagione”.