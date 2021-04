Ag. Benzema: "Gli piacerebbe tornare a Lione, ma oggi è più vicino al rinnovo col Real"

vedi letture

Karim Djaziri, agente di Karim Benzema, ha concesso un'intervista a Made In Foot, in cui ha parlato anche del futuro del suo assistito: "Ho detto che voleva davvero tornare al Lione, che in fondo aveva voglia di tornare un giorno perché è il suo club e la sua città. Ma oggi è più vicino al rinnovo per il Real Madrid che al ritorno. a Lione".