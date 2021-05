Aguero, che errore dal dischetto! È il 9° penalty sbagliato dal City nelle ultime 2 stagioni

Chissà se il prossimo lo tirerà davvero Ederson. La maledizione dei calci di rigore continua a perseguitare il Manchester City di Pep Guardiola: quello sbagliato goffamente da Sergio Aguero (un cucchiaio facilmente bloccato da Mendy) nella partita persa per 2-1 contro il Chelsea è il nono dall'inizio della scorsa stagione. Numeri preoccupanti per una squadra che punta sempre a vincere tutto. Il portiere ex Rennes è il primo a intercettare un tiro dal dischetto del Kun dal 2016, quando ci riuscì Maarten Stekelenburg.

