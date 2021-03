Ajax, Ten Hag: "Soddisfatti di aver raggiunto i quarti, ma stasera abbiamo giocato male"

"Siamo soddisfatti di aver raggiunto i quarti di finale, ma non abbiamo fatto niente". Queste le parole di Erik Ten Hag al termine della vittoria contro lo Young Boys: "Vogliamo arrivare il più lontano possibile, anche se non sarà semplice. Sono contento del risultato, ma oggi non abbiamo giocato bene - ha dichiarato il tecnico dell'Ajax ai microfoni di RTL 7 -, abbiamo perso troppi palloni e non siamo stati in grado di gestire bene il pressing. C'era meno tensione, ma non dobbiamo farci influenzare da questo".

L'allenatore dei lancieri ha commentato anche il sorteggio di domani e la possibile avversaria: "Vedremo, ci aspettano altre due bellissime gare. Prima però ci concentreremo sulla sfida di campionato contro l'ADO Den Haag".