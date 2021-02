Al-Ahly-Bayern Monaco 0-2, le pagelle: decide Lewandowski, Douglas Costa ancora in panchina

Al-Ahly - Bayern Monaco 0-2

Marcatori: 18', 86' Lewandowski (B)

AL-AHLY

Elshenawy 6 - Non dà molta sicurezza ai suoi, un paio di uscite sono da rivedere. Nel complesso però porta a casa una buona prestazione ed evita una goleada annunciata.

Hany 6 - Dalle sue parti si muovono in continuazione due clienti pericolosi come Coman e Davies, li limita a fatica. Quando la differenza è troppa li stende senza mai toccare il pallone.

Ashraf 5,5 - Non vive una gran serata, i bavaresi arrivano da ogni parte. Prova a limitarli come può, alcuni interventi sono ai limiti del regolamento.

Benoun 5,5 - Partita complessa anche per il centrale numero 13, ma nel secondo tempo riesce a gestire tutti i movimenti di un certo Lewandowski. Fino a cinque minuti dalla fine, il polacco si libera bene e trova il gol vittoria.

Maaloul 6 - Buon approccio alla sfida, non affonda mai e pensa soltanto a difendere contro Gnabry. Esce per via di un problema fisico. (Dal 28’ Yasser 5 - Sulla corsia mancina il Bayern affonda praticamente sempre, dalle sue parti arriva il cross per il 2-0).

Fathi 5 - Il pallone gira a velocità siderali, non riesce quasi mai ad ostacolare la manovra. Tanto impegno, ma pochissima concretezza.

Amro Elsoulia 5,5 - Prova a chiudere e far ripartire la manovra, ma Roca e Kimmich non gli permettono di respirare nemmeno un secondo.

Elshahat 6 - Rimane basso per aiutare tutto il centrocampo, ma si vede pochissimo in fase offensiva. Buona prova, esce senza fiato. (Dal 69’ Mohsen 5,5 - Prova a dare maggior vigore ai suoi, ma predica nel deserto).

Afsha 5 - Doveva dare maggiore qualità tra le linee, ma rinuncia ad attaccare soprattutto nel primo tempo. Qualche imprecisione di troppo nell’ultimo passaggio. (Dal 69’ Dieng 6 - Buon approccio al match, si muove bene in un momento positivo per i suoi).

Kahraba 6 - Diverse accelerazioni, quando cambia fascia diventa pericoloso. Nel complesso non crea tantissimi problemi, ma l’impegno non manca. (Dal 69’ Bwalya 6 - Dà il cambio sulla corsia mancina, riesce anche a ripartire. Spesso però lo fa da solo).

Taher Mohamed 5,5 - Non gioca moltissimi palloni, ma prova a fare movimento tra due difensori centrali che hanno una "discreta" esperienza. Un paio di giocate, ma Neuer non si fa sorprendere. (Dall’83’ Sherif s.v.).

BAYERN MONACO

Neuer 6 - Serata da spettatore non pagante. Ogni tanto gli capita qualche pallone, blocca la sfera senza problemi e fa ripartire i suoi. Gioca praticamente nel cerchio del centrocampo.

Pavard 6,5 - Inizia la sfida giocando vicino la bandierina del corner, diventa un attaccante aggiunto. Nella ripresa si limita e gestisce senza mai affondare.

Boateng 6 - Serata di riposo per il centrale tedesco. Si limita ad alleggerire i palloni che arrivano dalle sue parti, fa ripartire la manovra senza mai correre pericoli. (Dal 78’ Sule s.v.).

Alaba 6,5 - Più propositivo rispetto al collega di reparto, in assenza di lavoro nella retroguardia si spinge oltre e prova anche a creare pericoli. Si vede anche quando c'è da calciare una punizione.

Davies 6,5 - Quando prende palla fa di tutto, in alcuni casi sembra un allenamento. Prova anche a segnare, per poco non inquadra lo specchio della porta.

Kimmich 7 - Sta diventando sempre di più un punto di riferimento per questa squadra. Tutti i palloni passano dalle sue parti, si prende ogni tipo di responsabilità. Spesso prova anche a segnare, ma questa sera non è fortunato.

Roca 6,5 - Si mette davanti la difesa e gestisce il possesso palla. Quando i compiti d’impostazione passano al compagno si stacca coi tempi giusti e prova spesso l’inserimento creando un bel po’ di scompiglio in area. (Dal 69’ Tolisso 6 - Si limita al compitino, entra con la partita in discesa nonostante il punteggio in bilico).

Gnabry 6 - Ogni volta che punta gli avversari trova il fondo, provano a fermarlo in tutti i modi possibili senza mai riuscirci. Manca soltanto il gol. (Dal 62’ Sané 6,5 - Buon ingresso a gara in corso, confeziona l'assist per il 2-0 di Lewandowski).

Muller 6,5 - Staziona in area di rigore, prova spesso a scardinare la difesa con giocate e tiri in porta. Poco concreto in zona gol, ma partecipa al festival offensivo. (Dal 62’ Choupo-Moting 5,5 - Non si vede molto, entra con poca voglia e con l'atteggiamento sbagliato).

Coman 7 - Le qualità sono completamente differenti rispetto agli avversari: lo sa benissimo, ogni volta che qualcuno gli va contro prova a saltarlo. Fallo e punizione: una sentenza in una partita dura dal punto di vista fisico. (Dal 78’ Musiala s.v.).

Lewandowski 7,5 - Imbarazzante. Con i due gol di questa sera siamo a quota 31 in stagione in 29 gare. Con la maglia del Bayern sono 277 in 317 partite. Questione di feeling.