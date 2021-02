Alli bloccato dal Tottenham, Mourinho: "Abbiamo parlato, gli ho detto che c'è bisogno di lui"

Sembrava fosse in procinto di lasciare il Tottenham per riabbracciare il vecchio maestro a Parigi, ma alla fine Dele Alli è rimasto a Londra. José Mourinho ha confessato in conferenza stampa di aver parlato con il talento inglese per motivarlo in vista del finale di stagione: "Ho avuto una bella conversazione con lui ieri. Abbiamo parlato della possibilità che torni in squadra. Penso che abbiamo trovato un'intesa, posso dirlo. Abbiamo bisogno del miglior Dele. Aspettiamo solo che torni in forma, ma abbiamo bisogno di lui e gliel'ho detto chiaramente".