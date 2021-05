Altra avventura con il Belgio per Henry: sarà uno dei collaboratori di Martinez

Nuova avventura con il Belgio per Thierry Henry, che sarà uno dei collaboratori del CT Roberto Martinez per il prossimo Europeo. L'ex attaccante di Arsenal e Barcellona è già stato in passato uno dei collaborati del CT del Belgio, aiutando da vicino Martinez nell'Europeo del 2016 e nel mondiale russo di due anni dopo. Dimessosi in febbraio dal Montreal, Henry avrà così una nuova opportunità su una panchina, in una delle rassegne più importanti del calcio.